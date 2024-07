Auto parcheggiata male blocca il bus della Nazionale greca di pallanuoto | gli atleti scendono e risolvono il problema VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Di vicende buffe e curiose da raccontare già ce ne sono tante in queste Olimpiadi. C’è ad esempio la storia di Matt Dawson, che si è amputato parte del dito per partecipare alle Olimpiadi con la sua squadra di hockey sul prato, o quella di Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo, fidanzati che hanno vinto le rispettive medaglie praticamente nello stesso istante. Le Olimpiadi francesi si arricchiscono di un’altra storia sicuramente bizzarra e curiosa: quella deglidi, che si sono improvvisati “vigili urbani” spostando un’che impediva il passaggio del lorobus in una stretta via di Parigi.