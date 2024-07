Aumentano le tensioni dopo la morte di Ismail Haniyeh

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Oggi Mahmoud Abbas, presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, ha proclamato una giornata di lutto nazionale per la scomparsa del leader di Hamas,. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa, le bandiere palestinesi saranno esposte a mezz'asta per tutta la giornata. Il movimento politico di Abbas, Fatah, è in contrasto con Hamas dal 2007, anno in cui quest'ultimo ha preso il controllo della Striscia di Gaza, causando lae la fuga di centinaia di membri di Fatah. Nel frattempo, secondo i media statali, l'Iran ha indetto tre giorni di lutto nazionale per.Hamas ha comunicato che i funerali disi terranno giovedì a Teheran,diché il corpo sarà trasferito a Doha, capitale del Qatar, per le preghiere e la sepoltura.