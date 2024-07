Ancora una rissa in Gad Botte e feriti in strada Il Comune | Subito un tavolo in Prefettura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024)violenza in zona Gad. Nel pomeriggio di ieri, all’angolo tra viale IV Novembre e via Cassoli, è scoppiata unache ha visto coinvolti circa dieci nigeriani. Urla,e alcuni istanti ad alta tensione sotto gli occhi di passanti e residenti che si sono affacciati alla finestra attirati dal caos. Nel parapiglia sarebbero rimaste ferite due persone, tra cui uno degli agenti arrivati per domare la lite. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale, dei carabinieri e il 118 con un’ambulanza. Non è stato facile riportare la situazione alla calma e – raffreddati gli animi – tre soggetti sono stati accompagnati nella caserma di via Tassoni per accertamenti. Ladi ieri sera è avvenuta a una settimana da un altro episodio analogo, cone lancio di bottiglie tra una quindicina di persone all’angolo tra via Nazario Sauro e corso Piave.