Valigie perse o danneggiate negli aeroporti | le regole da seguire per ottenere il rimborso

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 luglio 2024 – Tra gli incubi delle vacanze per chi si sposta in aereo: perdere i bagagli. E sarebbero più di 36 milioni leche l’anno scorso sono state smarrite,o consegnate in ritardo. Lo fa sapere Facile.it, che insieme segnala come sia aumentata anche in Italia la richiesta di polizze viaggio. Secondo il portale di consulenza di servizi assicurativi, a giugno 2024 la richiesta di questi prodotti è aumentata del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. “Le polizze viaggio tutelano gli assicurati da una vasta serie di imprevisti che possono rovinare una vacanza, tra cui anche lo smarrimento, il furto, o la ritardata consegna dei bagagli”, spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it.