VALENTINA & TOMMY DJ feat FRANCESCO FERRARI dal 2 agosto fuori con COMETE

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 30 luglio 2024)DJsono dal 2in radio e in digitale con “”, il nuovo singolo.dal 2” diDjDa venerdì 22024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “”, il nuovo singolo diDj. Cosa rappresenta “”? “” è un brano solare e tutto da ballare, caratterizzato da un sound latino dolce e sensuale. La canzone racconta di un amore estivo tra cocktail, baci e quella crescente voglia di stare insieme. Commentano gli artisti a proposito del brano: “La canzone l’abbiamo scritta durante una giornata passata in studio registrazione, con la voglia di divertirci e fare musica.