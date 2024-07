Un agosto più instabile Le proiezioni degli esperti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Punte di caldo africano meno frequenti ed incisive, maggior instabilità atmosferica con possibilità di temporali. In altre parole: ungeneralmente meno caldo del luglio che sta per chiudersi. Questa, in estrema sintesi, la linea previsionale tracciata dal CSCT, gruppo di meteorologo fondato dal valdinievolino Filippo Casciani. "La linea di tendenza che abbiamo ipotizzato insieme ai miei colleghi – sottolinea – prevede unin generale meno caldo rispetto al luglio che stiamo vivendo. Sull’area Mediterranea, che poi è quella che ‘comanda’ all’80% il tempo meteorologico sulla Toscana, prevediamo una situazione che favorirà l’arrivo di correnti all’Oceano Atlantico, capaci sia di portare deboli perturbazioni ma anche periodi di alta-pressione di origine oceanica e non africana. Tradotto in parole povere: caldo ma senza troppi eccessi.