Traffico Roma del 30-07-2024 ore 10 | 30

Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità interventi di riqualificazione sul Ponte Marconi strada di collegamento tra Portuense e Ostiense Al momento i lavori in corso riguardano marciapiedi e parapetti le altre notizie nell'ambito dei lavori di realizzazione del prolungamento della pista ciclabile Monte Mario Monte Ciocci verso dietro da oggi è prevista l'apertura di un cantiere sul ponte Sopra via Angelo Emo ovvero sul viadotto delle Fornaci per permettere l'intervento ci sarà un restringimento sulla stessa via e mo è il capolinea di via Angelo Emo delle linee di bus 495 l 892 e 906 viene spostato temporaneamente via Cipro