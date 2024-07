Tir ribaltato in A1 tra Orte e Attigliano disagi e traffico verso nord

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Terni, 30 luglio 2024 – Un tir si èin A1 train direzione. Il mezzo pesante, che trasporta candeggina confezionata, è finito su un fianco fuori dalla carreggiata. L’autista del tir è rimasto ferito ed è stato trasportato fortunatamente non in gravi condizioni all’ospedale di Orvieto.è stata registrata una coda di quattro chilometri. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale di Orvieto, i vigili del fuoco e il personale della società Autostrade per l’Italia per la bonifica e la gestione del