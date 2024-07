Thomas Ceccon è medaglia d’oro alle Olimpiadi chi è la fidanzata

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 30 luglio 2024)ha vinto laai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Lo abbiamo visto vincere nei 100 metri dorso maschile, ma cosa sappiamo invece della sua vita privata? Ha unao è single?ha una? Il campione olimpico, classe 2001, non ha una, ma in passato ha avuto una storia d’amore con Giorgia Biondani, anche lei nuotatrice professionista. Il giovane aveva annunciato la relazione con quest’ultima, sua compagna di avventure nel privato e nello sport – entrambi sinavano a Verona – nel 2022, durante un’intervista ai microfoni de La Stampa in cui aveva dichiarato: “Sono fidanzato con Giorgia Biondani, una delle ragazze che nuotano a Verona con me. Lo sanno in pochi, è una storia recente e non è che sto a postare foto insieme o altro. La mia vita privata non la spiffero“.