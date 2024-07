Spada femminile a squadre oggi in tv scherma Parigi 2024 | orari e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024)si disputa la prova di, primo appuntamento per laalle Olimpiadi di. In archivio le prove individuali, l’Italia cerca riscatto dopo tante delusioni e inizia la sua caccia alle medaglie con Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi ed Alberta Santuccio che avranno anche il supporto dell’esperta Mara Navarria. Il primo assalto è quello dei quarti di finale, che alle 13:30 vedrà le nostre affrontare l’Egitto per un posto nelle semifinali contro una tra Cina e Ucraina. Andiamo a scoprire tutte le informazioni per seguire al meglio l’evento.