Scherma Olimpiadi 2024 l’Italia di spada femminile conquista l’oro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 luglio 2024)dellaha raggiunto un traguardo storico vincendo la medaglia d’oro nellaa squadre, un risultato straordinario che arriva dopo alcune prestazioni deludenti nelle competizioni individuali. Le atlete italiane hanno mostrato una determinazione straordinaria, iniziando il loro cammino verso la vittoria battendo l’Egitto nei quarti di finale. Successivamente, hanno superato la Cina in una semifinale molto combattuta, prima di affrontare la Francia nella finale.Leggi anche:, le Fateno l’argento: impresa storica per la ginnastica artistica italiana Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Pomarici (@marcopomarici) Il match decisivo è stato un vero thriller, terminando sul punteggio di 29-29 e richiedendo un minuto supplementare per decretare le vincitrici.