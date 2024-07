Rottamazione quater slitta la scadenza della quinta rata | ecco chi dovrà pagare e quando

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 30 luglio 2024) Il pagamentodal 31 luglio al prossimo 15 settembre. Ci sarà quindi più tempo perle cartelle del fisco, secondo quanto previsto dalla norma contenuta nell’articolo 6 dell’ultimo decreto legislativo sui provvedimenti attuatividelega fiscale, approvato in via definitiva dall’ultimo Consiglio dei ministri. Sono fonti di governo a spiegare che il decreto legislativo differisce il termine diche sarebbe dovuta terminare proprio in queste ore. Considerando i consueti cinque giorni di tolleranza, ci sarà quindi tempo perlafino al 20 settembre senza incorrere in sanzioni e in maggiorazioni e senza il rischio di decadenza del beneficio.