Resta bloccata in ascensore più di un’ora ma non fa una piega | l’attrice Jennifer Garner e la sua disavventura all’Hard Rock Cafè

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) “Hey ragazzi, siamo bloccati in questo. Potrei usare Wolverine, potrei usare Deadpool Grazie per averci ospitati qui. Il mio primo Comic-Con”: cosìdirettamente dall’interno di unnel quale è rimastapiù di, facendo riferimento al film Marvel nel quale interpreta una super eroina.si trovavaHotel di San Diego in California e l’ha fatto le ‘bizze’. Come ha reagito l’ex moglie di Ben Affleck? Non perdendo mai la calma e postando delle stories su Instagram. Dopo aver sto di essere appunto ospite della nota rassegna dedicata ai fumetti e di essere dentro l’, ha postato un altro filmato (11 minuti dopo): “Fa caldo, sono agitata, ho bisogno di tamponarmi”.