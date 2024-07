PlayStation VR2 le vendite sono schizzate alle stelle dopo il taglio di prezzo

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 30 luglio 2024) Pare che lediVR2 siano aumentate del 2350% in seguito aldieffettuato da Sony in alcuni Paesi, nello specifico UK e Stati Uniti, riuscendo a vendere in 24 ore addirittura più di quanto fatto negli ultimi sette mesi. Come leggiamo su The ShortCut, il visore per la Realtà Virtuale per5 ha ricevuto in alcuni Paesi appena poche ore fa undidi ben 200 dollari sulufficiale, passando dagli originali 550 dollari a 350 dollari negli USA. E senza troppe sorprese, in seguito ad undicosì consistente ledelVR2aumentate esponenzialmente, portando addirittura ad un sold out immediato su Amazon USA, con le scorte di conseguenza finite e con i fan impossibilitati ad acquistare il casco per la Realtà Virtuale di Sony vista l’assenza di una data per il riassortimento.