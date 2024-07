Paternò arrestato rapinatore seriale 100 mila euro di gioielli rubati – VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 30 luglio 2024) I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di, a carico di FUSTO Mirko Natale di anni 31, pregiudicato del posto, indagato per la commissione di 9 rapine avvenute dei mesi scorsi, con le stesse modalità, in diversi esercizi commerciali die Santa Maria di Licodia, ha richiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale di Catania, nei suoi confronti, la misura cautelare della custodia in carcere. L’indagato avrebbe effettuato con cadenza quasi bisettimanale delle rapine a distributori di carburanti ed esercizi commerciali, principalmente supermercati, armato di coltello o pistola.