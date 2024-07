Pallanuoto il Settebello si prende la rivincita sulla Croazia e si avvicina al 1 posto nel girone alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Era il remake della finale dei Mondiali di Doha ed è arrivato il riscatto da parte del. Seconda giornata delledi Parigi per lamaschile, seconda vittoria per la Nazionale italiana: in un match spettacolare, ricco di agonismo, nonostante la posta in palio non fosse così alta, gli azzurri hanno battuto laper 14-11, dominando la sfida. Segnali importantissimi per la squadra tricolore: prossima partita dopodomani con il Montenegro, gli azzurri diventano favoriti per la prima piazza nel. Primo quarto in favore dei croati, con l’Italia che soffre con l’uomo in meno e che però riesce comunque a sfruttare le superiorità soprattutto al centro, con un Bruni ispirato (gol e rigore conquistato).