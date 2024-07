Ostigard al Rennes | Anni meravigliosi a Napoli ora nuova sfida

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 30 luglio 2024) Leo, ex difensore del, parla del suo trasferimento al. Le prime dichiarazioni del centrale norvegese con il nuovo club.al: “, ora” Leoè ufficialmente un nuovo giocatore del. L’ex difensore delha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni del club francese, esprimendo entusiasmo per laavventura e gratitudine per il suo periodo in azzurro.ha espresso la sua felicità per il trasferimento: “Ho scoperto uno stadio molto bello, oggi sono un uomo felice. Non vedo l’ora di iniziare la stagione.” Il centrale norvegese si mostra entusiasta e pronto per questaesperienza in Francia.