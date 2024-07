Nada Hafez gareggia alle Olimpiadi al settimo mese di gravidanza | In pedana eravamo io l’avversario e mio figlio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) “Pensavate di vedere due persone, ma in realtàtre. C’ero io, il mio avversario e la persona che mi preparo a mettere al mondo”. Parola di, atleta di scherma egiziana eliminata agli ottavi di finale nella prova di sciabola individuale. La 26enne ha partecipato ai Giochi Olimpici incinta, esattamente aldi. Prosegue così il suo lungo messaggio sui social: “Io e il mio bambino abbiamo avuto la nostra giusta dose di sfide, sia fisiche che emotive. Le montagne russe dellasono già di per sé difficili, ma dover lottare per mantenere l’equilibrio tra vita e sport è stato a dir poco faticoso, anche se ne è valsa la pena”.