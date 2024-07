Miranchuk perde una vocale | dall’Atalanta ad Atlanta La Dea incassa 12 milioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Bergamo, 30 luglio 2024 – È finita l’avventura in nerazzurro di Aleksey: il 29enne attaccante russo da oggi è un giocatore degliUnited a titolo definitivo. Cessione da 12di euro per la Dea, che in questo mese di luglio hato 15dalla cessione di Okoli al Leicester, 12 da quella di Cambiaghi al Bologna e un’altra decina didalle cessione di Zortea al Cagliari e dal riscatto di Colley dallo Young Boys. Una cinquantina diti da cessioni di giocatori che non rientravano nei piani tecnici del club, come lo stesso, ormai chiuso dall’arrivo di Zaniolo e dal riscatto di De Ketelaere. Per tre stagioni a Bergamo, due anni fa in prestito al Torino,ha chiuso la sua quadriennale esperienza italiana a metà del guado, senza esplodere, ma senza nemmeno deludere, soprattutto nell’ultimo biennio.