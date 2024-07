Lupi Macerata il biologo del Parco dei Sibillini | Li osservo dopo il tramonto vi spiego cos’è ‘l’ululato indotto’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024), 30 luglio 2024 – Il lupo è un animale simbolo per i “monti azzurri”. Alessandro Rossetti,delnazionale deida oltre un quarto di secolo, spiega come avviene il monitoraggio di questa specie protetta, quantici sono nel territorio e quali sono le iniziative dell’Ente per migliorare la convivenza tra il predatore e gli allevatori. In cosa consiste il wolf howling? “Il wolf howling, ovvero “ululato indotto”, è una tecnica di monitoraggio che consiste nell’emissione mediante altoparlante di ululati registrati, in modo da indurre la risposta deipresenti nel territorio.