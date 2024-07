Le recenti mosse diplomatiche nel conflitto del Sahara Occidentale

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di martedì 30 luglio 2024) Sulla stampa mainstream la questione delpassa sempre in secondo piano rispetto ad altre crisi internazionali, eppure intorno ad essa non si fermano mai le schermagliee le azioni paramilitari. Dalla parte del Marocco Il Malawi sta col Marocco sulla questione delle “province meridionali”, i territori che costituiscono il conteso. Ha ribadito il suo “irremovibile supporto” alla posizione di Rabat nel corso nel recente vertice tenutosi nella città di Laayoune, proclamata capitale dagli indipendentisti sahrawi, ma oggi sotto il controllo marocchino. Proprio qui nel 2021 il Malawi ha aperto un consolato generale proprio per dimostrare la sua vicinanza. Al summit hanno partecipato il ministro degli Esteri malawiano Nancy Tembo e quello marocchino Nasser Bourita.