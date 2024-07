La Senna tanto grandiosa quanto rigonfia di colibatteri a cinque cerchi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 30 luglio 2024) “Merde!”, esplose il Generale e barone di Cambronne agli inglesi che ne pretendevano la resa a Waterloo. Merde! E non c’era la, non c’era un batterio, non c’era neppure un torrentello sozzo. “Merde!”, esplosero molto dopo gli inglesi in faccia ai francesi che ne pretendevano gli applausi vis-à-vis di una Parigi col suo fiumegrandiosorigonfio di. E’ roba di adesso. “Merde?”. ”Ma certo!”, s’è aggiunto allora il Comitato olimpico che aveva cerato di farla franca spingendo i giovani atleti del pianeta a nuotare tra gli stronzi dei francesi col beneplacito ufficiale degli inglesi. E allora. Bisognerebbe pure vincere? O già smerdarsi per partecipare basta e avanza?