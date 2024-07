La guida turistica ha sedotto mia moglie e ci ha rubato 200mila euro | una famiglia truffata in un villaggio a Sharm el-Sheikh

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) “Da 15 anni la nostra vita non è più la stessa e niente potrà più tornare come prima”. Quando un viaggio ti cambia la vita, purtroppo, non è detto che sia in positivo. È il caso di Annamaria che nel 2009 si recò ael-con il marito e i figli. “Eravamo andati in un resort in Egitto con tutta la– spiega il marito, Mauro, noto chirurgo campano in pensione, intervista da Il Messaggero -. Miaall’epoca aveva circa 65 anni, ma era ancora bellissima. Ci venne affidata una”. Si chiamava Ahmed e aveva poco più di vent’anni e, come tutte le guide turistiche, si è comportato con cortesia e rispetto dei suoi clienti. Motivo per cui Mauro, alla fine della vacanza, gli ha lasciato “una cospicua mancia. Forse sbagliai perché capì che eravamo molto benestanti”. E, normalmente, sarebbe finita lì. Ma, in tempi di social, non è mai così.