Influencer 14 muore per un selfie | precipita dalla cascata e poi annega

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 luglio 2024) La tragica vicenda della giovanein Myanmar ha scosso l’opinione pubblica. La ragazza, di 14 anni e con 150.000 follower sui social, si trovava in cima alladi Sinywa per scattare una foto con le sue amiche da pubblicare sui social. Durante il tentativo di ottenere la giusta inquadratura, è scivolata sulle rocce bagnate ed è stata trascinatacorrente fino a rimanere incastrata tra due rocce. Leggi anche: Tragedia durante l’escursione: Michelaschiacciata da un masso L’incidente è avvenuto lo scorso 22 luglio. I soccorritori hanno tentato di raggiungerla il prima possibile, ma non sono riusciti a salvarla.: I vigili del fuoco e i volontari hanno dovuto rimuovere il corpozona difficile in cui era rimasto incastrato.