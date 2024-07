Inchiesta Liguria dopo le dimissioni di Toti si chiede di nuovo la revoca dei domiciliari

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 30 luglio 2024) Sembra che ormai l’insi stia avviando a una parabola discendente e a una conclusione,leufficiali dell’ex presidente dellaGiovanni, aidal 7 maggio scorso con l’accusa di corruzione. L’avvocato dell’ormai ex governatore ha fatto nuovamente richiesta didei, domanda che le volte scorse era stata respinta dai Pm per la possibilità di inquinamento di prove. Questa possibilità sembra ora essere decaduta dal momento che non copre più nessuna carica istituzionale. Istanza dideposita dall’avvocato Stefano Savi L’avvocato di Giovanni, Stefano Savi, ha presentato ufficialmente la domanda didegli arresti. La richiesta è stata inviata via Pec e si basa su nuovi sviluppi nella situazione legale del politico.