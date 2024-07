Gli Squali nel mare della solidarietà Raccolta fondi per gli Sharks | Vinciamo insieme il campionato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) Glinon cambiano mai: vogliono tornare ad aggirarsi minacciosi nell’oceanoserie A1 deldi hockey in carrozzina 2024-2025. La prima squadra degli ““, del resto, è abituata a primeggiare: la formazione monzese, nel 2022 vincitrice del titolo italiano, l’anno successivo fu battuta ai tiri di rigore nella finale tricolore dai Black Lions Venezia. Nella scorsa stagione la compagine biancorossa si è classificata in terza posizione. Per provare ad aggiudicarsi il terzo scudetto (il primo fu vinto nel 2002), gliora chiedono il supporto di tutta la città con una campagna dionline sulla piattaforma di crowdfunding Rete del Dono. Per partecipare all’iniziativa “agliil!“ basta andare su www.retedeldono.