FS oltre 450 treni regionali già consegnati

(Di martedì 30 luglio 2024) Sono450 idatalia (Gruppo FS) a livello nazionale negli ultimi cinque anni. Ed entro il 2027 arriveranno altri 300 convogli per un investimento economico complessivo che è pari a 6,8 miliardi di euro. Nel Lazio è stato consegnato il 34esimo treno regionale, previsto dal programma di investimenti del Contratto di Servizio con la Regione Lazio – pari aun miliardo di euro – finalizzato a migliorare l’offerta di servizi a favore di pendolari e turisti. Un piano che include 758 milioni di euro di investimenti a carico ditalia solo per il rinnovo della flotta. Le consegne nel Lazio proseguiranno fino al 2026 per un totale – al termine della fornitura – di 72di nuova generazione. I mezzi arrivati fino ad ora hanno abbassato l’età media della flotta laziale a 6 anni. L'articolo FS,450giàLA NOTIZIA.