Finito in un dirupo poi la corsa in ospedale Lucio Presta e il suo terribile incidente | come sta ora

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 30 luglio 2024)è rimasto vittima di un gravissimoquasi due mesi fa, ma solamente ora ha rotto il silenzio per la prima volta, fornendo dettagli su cosa è accaduto precisamente e su quali siano le sue attuali condizioni di salute. Finora l’unica a parlare era stata la moglie Paola Perego, infatti la conduttrice aveva detto la sua anche ad inizio luglio. A tal proposito, parlando di, del suoe dello stato di salute dell’uomo, Paola aveva esclamato: “Step by step, forza ragazzo“. Gli ha dato un tenero bacio sulla guancia, che testimonia tutto il suo amore verso il coniuge. E ha così tranquillizzato tutti i follower, visto che sarebbe in buone condizioni. Ma ora sappiamo di più. Leggi anche: “sta mio marito”.