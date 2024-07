Come dissipare il malessere di questi tempi

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 30 luglio 2024)ildiDi Vincenzo Calafiore 31 Luglio 2024 Udine La nostra “ civiltà” che è padrona e detiene il controllo della tecnologia e ha già soddisfatto la maggior parte dei suoi bisogni, anche se la maggior parte artificiali e quindi poco o addirittura meno autentici. Si sente ormai da parecchio tempo che il patrimonio intellettuale non ha più risposte da offrire. E’ una civiltà questa, che in qualche modo si è fatta rubare il futuro, da unoscuro, undell’anima! La decadenza sociale e umanitaria è palpabile, si tocca, si manifesta continuamente e si trasforma in paure, nell’essere permanentemente senza futuro e sentirsi anche dei precari in tutto.