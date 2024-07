Come capire e leggere le nuove bollette di luce e gas

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 30 luglio 2024) Quanti di noi capiscono veramente quei 1642 euro annui che spendiamo all’anno pere gas? Lesono di difficile lettura, sempre, tra mille voci non facilmente decifrabili. Ma le cose cambieranno. Dal 1 luglio 2025 debutteranno lecomprensibili con un colpo d’occhio, in nome della semplificazione. E non è l’unica novità per i consumatori, che negli ultimi quattro anni hanno dovuto affrontare un’impennata di spesa del 108% per lae del 72% per il gas (Cgia di Mestre), spesso a scatola chiusa, senza essere certi di quello che si sborsava. Il 2024 verrà ricordatol’anno del saluto al mercato tutelato. Da un mese chi non aveva ancora scelto il passaggio al mercato libero sta ricevendo le lettere che comunicano quale operatore, tra i vincitori delle aste di quest’inverno, è stato attribuito “d’ufficio”. A settembre la successiva novità.