Colico capriolo incastrato in un' inferriata e ferito | salvato dalla Polizia provinciale

(Di martedì 30 luglio 2024)(Lecco), 30 luglio 2024 – E' rimasto imprigionato tra le sbarre in metallo di un'di una recinzione. Ha provato a divincolarsi per liberarsi, ma ha solo peggiorato la situazione, procurandosi un'estesa lacerazione al fianco. Un giovane, forse in fuga da un cane o magari da un predatore, questa mattina è stato trovatoin unin metallo. Era, esausto per i tentativi di disincagliarsi e spaventato. Lo hannogli agenti delladi Lecco, insieme ad un veterinario dell'Ats della Brianza.