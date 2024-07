Caretta Caretta a rischio | Uomo primo pericolo per la loro specie

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDomizia è un’associazione costituita nell’estate del 2021 a Castel Volturno (CE) formata da donne e uomini impegnati nella tutela e valorizzazione della ricca biodiversità della costa a nord di Napoli. Il network ambientale è composto da esperti in scienze naturalistiche, biologi e ricercatori di materie ambientali; ma anche da professionisti in settori non necessariamente legati in modo diretto all’ambiente, fra cui operatori turistici, studenti, pensionati e semplici cittadini. Ognuno partecipa col proprio bagaglio di esperienze professionali e umane, tutti motivati da obiettivi eterogenei, ma uniti dal medesimo percorso, la tutela e il recupero dal punto di vista ambientale di un’area dalle enormi potenzialità naturalistiche: così Vincenzo Ammaliato, collega giornalista de Il Mattino e presidente dell’associazione Domitia.