Carburante sporco come accorgersene i danni che causa all’auto e come richiedere il rimborso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 luglio 2024) Avete mai sentito parlare di ““? Non ci si pensa mai, ma è una delle principali cause diimportanti alle nostre auto. Soprattutto quelle di ultima generazione, perché rispetto ai motori del passato, gli attuali propulsori termici sono più complessi e più sensibili a impurità o sostanze estranee che si possono trovare all’interno di carburanti di scarsa qualità o inquinati. Ma sapete che è possibile ottenere unse ilhatoal nostro veicolo? Ricordiamo che ilpuò essere dovuto sì a cisterne non pulite regolarmente dai residui, ma soprattutto negli ultimi tempi il frutto di vere e proprie contraffazioni. Il diesel o la benzina vengono “allungati“, danneggiando il nostro motore e facendo guadagnare di più i gestori delle pompe. Su tratta di una condotta criminale.