Carboni altre conferme e ulteriori dettagli sulle cifre Inter-Marsiglia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 luglio 2024) Valentinè ormai sempre più diretto verso l’Olympique, come confermano anche i media argentini. A confermare l’operazione è anche l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, che fornisce anche– Sempre piùriguardo all’imminente cessione di Valentinall’Olympique. L’ha trovato l’accordo con il club francese, che già da qualche tempo sta puntando fortemente sul giovane argentino, su richiesta del nuovo tecnico Roberto De Zerbi. Per la chiusura dell’operazione e per le firme bisognerà attendere chiaramente le visite mediche del giocatore, che si svolgeranno soltanto al suo rientro dopo l’impegno in Copa América, ovvero l’8 agosto, proprio come il connazionale Lautaro Martinez.