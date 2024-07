Bianca Guaccero a Ballando con le Stelle è ufficiale | Felice ed emozionata

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 30 luglio 2024)è ufficialmente nel cast dicon le. Tra un rumor e l’altro, cominciano a fioccare le conferme da parte dei concorrenti della prossima edizione dello show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci. Il profilo Instagram diha condiviso un simpatico video per dare l’annuncio, perfettamente in linea con lo stile della conduttrice pugliese, amatissima dal pubblico proprio per la sua verve, oltre che per i suoi indiscussi talenti. Il simpatico annuncio dellasa fare tutto: sa cantare, condurre, recitare. E adesso imparerà anche a ballare. L’annuncio è arrivato sui social il 30 luglio, con un simpatico video che conferma la sua partecipazione allo show di Milly Carlucci, che quest’anno andrà in onda a partire dal prossimo 28 settembre con un’edizione più lunga del solito.