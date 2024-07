Bergamo maltrattata per anni chiede il telefono a un passante e denuncia le violenze | marito arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) I carabinieri della Stazione di Martinengo () hanno eseguito un'ordinanza di arresti domiciliari a carico un marocchino di 37per maltrattamenti a carico della moglie. Nel maggio scorso, la donna, 28enne, si era rivolta ai militari perre le continue aggressioni delche non le consentiva di uscire di casa, se non in sua presenza, oppure per andare a prendere i figli a scuola. Era stato in quell'occasione che la donna si era fatta prestare unda une aveva contattato i carabinieri. Davanti ai militari la 28enne avevatodie maltrattamenti iniziati nel 2013, il giorno dopo il matrimonio "combinato”. Da quell'unione sono nati tre figli. L'uomo, che faceva uso di cocaina, non dormiva e questo impediva anche a lei di dormire per la paura di essere aggredita.