Basket 3×3 femminile | alle Olimpiadi USA e Francia beffati all’esordio

(Di martedì 30 luglio 2024) Si è conclusa la prima giornata per quanto riguarda il torneo di3×3di Parigi 2024. I primi risultati nascondono (anche) una certa qual coppia di sorprese, una per l’ambiente e l’altra per il tipo di forza. La Germania riesce a mettere a segno un colpo sensazionale, battendo gli USA per 17-13 nonostante gli States abbiano due giocatrici, Dearica Hamby e Rhyne Howard, di altissima qualità soprattutto nelnormale. Non basta, però, contro un quartetto equilibrato che da tempo mastica 3×3. Più netto il 14-22 con cui l’Australia viene regolata dal Canada, che ha nelle Plouffe le trascinatrici assolute, con un computo di 18 punti che sarebbe bastato loro per vincere in due a livello numerico (naturalmente, però, il 3×3 non funziona così: serve anche una terza persona ed è importante soprattutto il supporto di Crozon).