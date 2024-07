Bambolina Raul scoppia la passione dopo Temptation Island | la nuova fiamma non è sconosciuta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Per la maggior parte delle coppie2024 è finito male. Anche pere Martina, che da Roma avevano raggiunto il villaggio della Sardegna per risolvere i loro problemi ma con il falò di confronto andato in scena durante l'ultima puntata del programma hanno scritto la parola fine. Decisione, questa dell'addio, confermata da entrambi anche nella video intervista registrata per Witty Tv un mesele registrazioni. Con la messa in onda dell'ultima puntata, poi, siache Martina hanno ripreso possesso dei social e, inevitabilmente, i riflettori si sono accesi sul futuro di questa ex coppia.