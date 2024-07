Ancona Una foresteria per gli under biancorossi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Slitterà con tutta probabilità un paio di giorni il ritrovo dell’di Guerini e Gadda per visite mediche e inizio del ritiro. Iche saranno ospitati per gli allenamenti quotidiani al centro sportivo dell’agriturismo Terre di Maluk, alle Cozze di Monte San Vito, si ritroveranno tutti tra lunedì e martedì prossimo, per cominciare l’attività in vista della nuova stagione. Saranno quindici-sedici i giocatori che avrà a disposizione il mister per cominciare a lavorare nel centro dell’ex patron Marinelli. Tutti glipiù i calciatori che sta trattando il ds Tamai e che saranno ufficializzati, appunto, la prossima settimana.