Acmar la svolta dopo il concordato | Oggi siamo un’azienda risanata

(Di martedì 30 luglio 2024) Nuova vita per l’di Ravenna. La cooperativa attiva dal 1951 nel settore delle costruzioni ha chiuso il 2023 in positivo. "Entro il 2024 concluderemo con successo il processo dipreventivo omologato nel 2014. Abbiamo vissuto anni in rimessa, poi nel 2022 l’inversione di tendenza e nel 2023 il primo bilancio in utile", spiega il direttore, l’ingegner Diego Caiconti. Che aggiunge: ", con una oggettiva continuità operativa". I dati finanziari dello scorso anno sono tutti positivi. Il fatturato ha avuto un’escalation dai 26 milioni nel 2022, ai 32 nel 2023, ai 40 previsti per il 2024. ll portafoglio lavori al primo semestre vale poco più di 82 milioni, confermando il trend di fiducia del mercato, fatto di tanti clienti fidelizzati. La previsione del fatturato per il 2025 basata sugli ordini già acquisiti è di circa 37 milioni.