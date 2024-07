A che ora è la finale di Quadarella? 1500 stile libero nuoto Olimpiadi Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) A che ora e come seguire ladeimetrifemminili con Simonaalledi. L’atleta italiana ha vinto la propria batteria davanti alla francese Kirpichnikova, nuotando in 15:51.19 e approdando incon il secondo miglior tempo. Battere Katie Ledecky sarà pressoché impossibile, mapuò ambire a essere la “prima delle umane” e salire sul podio, conquistando così una preziosa medaglia. La concorrenza sicuramente non manca, ma Simona fa paura e potrà senz’altro dire la sua. IL MEDAGLIERE DIREGOLAMENTOCALENDARIO E ORARIIL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO Ladeimetrifemminili è in programma alle ore 21:07 di mercoledì 31 luglio, presso La Defense Arena di. Sportface.