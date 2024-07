WWE | Stanotte si prevede un Raw scoppiettante

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 29 luglio 2024) Sul suo profilo X, il General Manager di Raw, Adam Pearce, ha annunciato ulteriori due match per l’edizione dello show rosso che andrà in onda da St. Paul, Minnesota. Questo breve video rilasciato da Pearce, in un momento di tranquillo quotidiano (mentre port a passeggio il suo cane), è servito ad alzare l’interesse per la puntata didi Raw che, eccezionalmente e per due settimane, andrà in onda sul canale SyFy. È prevista già, per la sopraccitata puntata, il segmento in cui Seth Rollins darà le sue istruzioni, in qualità di arbitro della contesa a SummerSlam, ai due sfidanti, Drew McIntyre e CM Punk. La vendetta dell’Alpha Academy Tra i match aggiunti, va menzionato lo scontro vis a vis tra Sheamus, e il gigante australiano Bronson Reed.