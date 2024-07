Ufficio di Netanyahu ' è Hamas ad impedire l' accordo su Gaza'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Adl'perè "la leadership di. Israele non ha modificato né aggiunto alcuna condizione nello schema". Lo ha detto l'del premier in risposta alla denuncia di, che ha accusato Benyamindi ritardare l'intesa. "Al contrario, fino a questo momentoè stata quella che ha chiesto 29 modifiche e non ha risposto allo schema originale". "Israele mantiene i suoi principi secondo lo schema originale: massimizzare il numero di rapiti vivi, controllare l'asse Filadelfia eil passaggio di terroristi e dell'Idf nel nord di".