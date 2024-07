Tony Effe e Giulia De Lellis stanno davvero insieme?

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di lunedì 29 luglio 2024) Scritto daDe?, Il rapper romano è stato al centro del gossip per settimane a causa di presunti flirt con influencer di fama nazionale. In particolare, il suo nome è stato accostato a quello diDe. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera,ha deciso di chiarire la sua posizione. Il trapper ha smentito categoricamente qualsiasi tipo di relazione sentimentale con la De, definendola semplicemente un’amica. Un’immagine pubblica da ridimensionare Nel corso dell’intervista,ha anche riflettuto sulla sua immagine pubblica, spesso associata a un personaggio controverso e ribelle. “Quel che mostro sui social fa parte del sistema”, ha ammesso, “tutti noi tendiamo a postare un po’ per status”.