Thomas Ceccon medaglia d’oro nella finale dei 100 dorso | Gara preparata in ogni minimo dettaglio

(Di lunedì 29 luglio 2024)per i 100ha conquistato laalle Olimpiadi di Parigi. Un traguardo eccezionale per il nuotatore azzurro, ma che era nell’aria. L’italiano nelle batterie aveva dimostrato di avere nelle braccia la possibile vittoria. Ieri a far esultare l’Italia era stato il primo posto di Nicolò Martinenghi nei 100 rana. Unain, mi ero preparato anche l’intervista – dice il neo campione olimpico ai microfoni del Tg Rai – Sono molto emozionato, provo a spiegare meglio dopo”. Invece Benedetta Pilato, perde per un centesimo, il podio. Arriva solo quartadei 100 rana. “Ci ho provato fino alla fine, mi dispiace. Le mie sono lacrime di gioia, è stato il giorno più bello della mia vita. Sono contenta, un anno fa non ero in grado di farla questa” ha detto la nuotatrice ai microfoni Rai.