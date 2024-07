Sicurezza e forze dell’ordine I carabinieri dicono sì alla body cam sulle divise

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) "Sì allecam, no ai codici identificativi. importante vittoria per ladegli operatori di polizia". A dirlo è Sim, associazione professionale a carattere sindacale dell’Arma, prima per nascita e numero di iscritti, apprende con grande soddisfazione l’importante svolta annunciata dal sottosegretario all’interno Nicola Molteni. Il sottosegretario ha spiegato che è in arrivo un "emendamento del governo e della maggioranza per prevedere lecam a tutela degli operatori delledi polizia che mai si sottraggono e si sono sottratti a verità e trasparenza". Tale decisione esclude l’introduzione dei codici identificativi, che Molteni ha definito come uno "strumento pericoloso e dannoso che incentiva le denunce facili e strumentali a danno dell’operato delle nostredi polizia, che meritano riconoscenza e rispetto".