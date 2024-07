Siccità quali sono le regioni e le città del Centro e Sud Italia più colpite? La mappa

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 29 luglio 2024)diverse le zonene piegate dall’emergenza idrica: in Sicilia soffrono ledi Palermo e Trapani, dovegià in atto manovre per ridurre il consumo della poca acqua a disposizione, mentre a Licata, nell’Agrigentino, è arrivata la nave cisterna “Ticino”, messa a disposizione dalla Marina Militarena. In difficoltà anche la Calabria, dove il governatore Roberto Occhiuto ha appena dichiarato lo stato di emergenza regionale per i territori di Reggio Calabria e Crotone, ad alto rischio per l’ispra, e in Sardegna. Criticità presenti anche in Puglia. “Sui campi non piove da mesi. L'emergenza idrica, nel 2024, non ha precedenti.