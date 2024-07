Si tuffa nel fiume Serio e muore È la quarta vittima in un mese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 luglio 2024) Entra nele lo ripescano senza vita. È lain poche settimane nella Bergamasca. Tre di queste sono morte nello stesso luogo, ad Alzano Lombardo nei pressi di una cascatella, dove ieri i soccorritori hanno cercato di salvare il 42enne che si erato insieme a un gruppo di amici. Roger Ferreira, di origini brasiliane, si èto in acqua da un masso e immediatamente ha perso conoscenza. Sul posto si sono precipitate un’ambulanza, due automediche, i carabinieri e la polizia locale di Alzano, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul corpo non c’erano segni di lesioni riportate durante il tuffo, quindi potrebbe essere stato lo choc termico a tradire il 42enne che era rimasto al sole con gli amici prima dirsi.