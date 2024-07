Service Technology e Johix | la partnership

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di lunedì 29 luglio 2024) Al via latraper promuovere il noleggio sostenibile ed incentivare sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e greenLa società, controllata da Computer Gross, attiva nella distribuzione di prodotti Refurbished ha scelto di supportare la startup innovativa fondata da Andrea Francalancia, che opera nel mercato della Subscription Economy per proporre ai clienti il rinnovo tecnologico con il noleggio operativo, società attiva nella distribuzione di prodotti refurbished ha scelto di supportare, la startup innovativa fondata da Andrea Francalancia, che opera nel mercato della Subscription Economy per proporre ai clienti il rinnovo tecnologico con il noleggio operativo.