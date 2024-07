Sciopero metalmeccanici a Prato grande adesione al presidio sotto Confindustria

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 29 luglio 2024)indavanti alla sede diin via Valentini aallodi 8 ore proclamato per oggi (29 luglio) da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil a seguito dell’improvvisa disdetta degli accordi territoriali da parte dell’associazione. “Accordi vigenti da 50 anni che stabiliscono norme e trattamenti economici migliorativi per idel territorio che operano in aziende associate ae che fanno riferimento al relativo contratto nazionale”. Così le sigle Fim, Fiom e Uilmche affermano: “L’ha toccato punte del 100 per cento in alcune aziende come De Longhi e Lamfi Equipment e ha visto una partecipazione superiore al 70 per cento in Effedue, Unitech, Biancalani e Campinoti e Bozzoni”.